В Татарстане более чем в 3,5 раза выросло число курьеров

Их доходы достигают 40—45 тысяч рублей в месяц

Фото: Мария Зверева

Доходы курьеров в Татарстане достигают 40—45 тысяч рублей в месяц. Регион вошел в число лидеров по темпам увеличения числа активных исполнителей, нарастив их количество более чем в 3,5 раза за год. Об этом РИА «Новости» сообщили в сервисе «Консоль».

Средний доход курьеров в Татарстане сопоставим с показателями в таких крупных регионах, как Екатеринбург (около 48 тыс.) и Краснодарский край (46 тыс.).

Средний ежемесячный доход от курьерских услуг составляет примерно 48 354 рубля. Наивысшие показатели зафиксированы в Москве, где средний чек за сутки работы курьера в октябре 2025 года достиг 20 529 рублей, что является самым высоким показателем по стране.

Санкт-Петербург также демонстрирует значительный рост: за год количество курьеров увеличилось на 268%, а средний дневной заработок колеблется в пределах 5—13 тысяч рублей. В таких промышленных центрах, как Самара, Нижний Новгород и Челябинск, средний доход курьеров находится в диапазоне от 30 до 44 тыс. рублей, при этом рынок в регионах Урала и Поволжья остается стабильным.

Рената Валеева