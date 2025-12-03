В Высокогорском районе, возможно, построят детский сад за 117 млн рублей на 120 детей

Адрес и точное назначение объекта не уточняются

Фото: Реальное время

В Высокогорском районе построят дошкольное учреждение на 120 детей. Это следует из данных на сайте госзакупок. Такое учреждение может подразумевать под собой различные виды детских садов или центр развития ребенка.

Из документов известно, что строительство должно закончиться к 1 декабря 2026 года. На фундамент, внутренние отделочные работы, монтаж технологического оборудования, электросети и благоустройство планируют потратить 117 млн рублей. Госзаказчиком является Главстрой Татарстана.

Точный адрес постройки в документах не указывается, но известно, что дошкольное учреждение должно появиться в одном из жилых комплексов Высокогорского района.

Напомним, что ранее Рустам Минниханов принял участие в заселении дома от Госжилфонда в Балтасинском районе.



Наталья Жирнова