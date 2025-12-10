В Казани прошел долгожданный первый снег

Начало декабря в Казани оказалось аномально теплым, но сегодня в городе пошел долгожданный первый снег. Зимняя сказка вряд ли задержится надолго, предупреждают метеорологи: 12-13 декабря обещают потепление. Какова обстановка в городе сегодня — в фоторепортаже «Реального времени».
