В Казани с 10 декабря ограничат движение на улицах Чистопольской и Фатыха Амирхана
Это связано с проведением работ по реконструкции трассы хозяйственно‑бытовой канализации
В связи с проведением работ по реконструкции трассы хозяйственно‑бытовой канализации в Казани будут действовать временные ограничения движения на улицах Чистопольской и Фатыха Амирхана. Об этом сообщает городской комитет по транспорту.
- С 10 по 29 декабря 2025 года будет полностью закрыта парковка по адресу: улица Чистопольская, дом 28.
- На протяжении более длительного периода — с 10 по 31 декабря 2025 года — не будет доступен для пешеходов тротуар на улице Чистопольская в районе дома №30.
- Кроме того, с 10 декабря 2025 года по 28 апреля 2026 года частично закроют парковку по улице Фатыха Амирхана в районе дома 3Б (парковка «Лемана Про»).
Городские службы просят автомобилистов и пешеходов заранее планировать маршруты с учетом вводимых ограничений.
