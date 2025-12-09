Казанский «Водоканал» стал финалистом конкурса «Лучший работодатель для студотрядов в РТ»

В этом году практику в «Водоканале» прошли 85 студентов, из них 11 ребят после получения диплома устроились на постоянную работу

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

МУП «Водоканал» Казани стал финалистом конкурса «Лучший работодатель для студотрядов в РТ». Предприятие много лет сотрудничает со студентами колледжей и университетов, предоставляя им возможность получить опыт, развить навыки и участвовать в развитии города. В этом году практику в «Водоканале» прошли 85 студентов, из них 11 ребят после получения диплома устроились на постоянную работу, сообщает пресс-служба предприятия.

— На практике студенты привлекаются к полноценным работам, знакомятся с техникой, технологиями, — пояснили в МУП. — Ребята не просто смотрят на работу со стороны, а применяют теоретические знания на практике — от благоустройства территории до инженерных проектов.

Как поделилась начальник службы управления персоналом МУП «Водоканал» Казани Людмила Арсланова, предприятие гарантирует официальное трудоустройство с первого дня практики; «белую» зарплату в полном размере; оплачиваемый больничный лист (даже во время прохождения практики); возможность совмещать учебу с работой (гибкий график); получение практических навыков работы на профессиональном оборудовании; возможность освоить новую, смежную профессию при содействии предприятия (стропальщик, машинист насосной станции и т.п.), полный соцпакет и медосмотр за счет предприятия, сопровождение опытного наставника и активная профсоюзная жизнь.

Напомним, на предприятии также функционирует спортивный комплекс, где для сотрудников организованы бесплатные занятия спортом.