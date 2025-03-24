Казанский «Водоканал» провел соревнования по волейболу для студентов колледжей в рамках Дня работников ЖКХ

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

МУП «Водоканал» 21 марта при участии Российских студенческих отрядов провел соревнования по волейболу для студентов казанских колледжей в рамках Дня работников Жилищно-коммунального хозяйства. Участие приняли команды из «Казанского энергетического колледжа», «Казанского политехнического колледжа», а также «Казанского автотранспортного техникума им. А.П. Обыденнова».

Соревнования прошли в спортивном комплексе на территории МУП «Водоканал», где помимо спортивного корта есть тренажерный зал, комната для игры в бильярд, раздевалки и душевые. Там сотрудники предприятия имеют возможность бесплатно заниматься фитнесом и проводить корпоративные соревнования.

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В начале встречи студентам показали ролики о деятельности «Водоканала» и на их основе провели призовую викторину. После чего начальник отдела благоустройства и ремонта колодцев Александр Малышев рассказал о специфике работы своего подразделения и как студенты смогут применить полученные знания на практике. Начальник службы управления персоналом Людмила Арсланова поделилась преимуществами трудоустройства и подчеркнула, что специалисты предприятия всегда рады новым кадрам и готовы всему научить, дать быстрый старт карьере.

Как сообщила Людмила Арсланова, МУП «Водоканал» гарантирует официальное трудоустройство с первого дня практики; «белую» зарплату в полном размере; оплачиваемый больничный лист (даже во время прохождения практики); возможность совмещать учебу с работой (гибкий график); получение практических навыков работы на профессиональном оборудовании; возможность освоить новую, смежную профессию при содействии предприятия (стропальщик, машинист насосной станции и т.п.), полный соцпакет и медосмотр за счет предприятия, сопровождение опытного наставника и активная профсоюзная жизнь.

По итогам соревнований 1-е место занял «Казанский энергетический колледж», 2-е место «Водоканал», 3-е место «Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова», 4-е место «Казанский политехнический колледж». Победители и призеры получили кубок и памятные медали, всем участникам также вручили сертификаты.

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Актуальные вакансии можно узнать на официальном сайте и по телефону отдела кадров 8(843)231-62-77. По вопросам производственной практики работает телефон: 89270314288.

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