Сегодня в Татарстане ожидается до -9 градусов
Будет облачно, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет облачно, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка -11 градусов, днем — от -4 до -9 градусов. На дорогах местами гололедица.
