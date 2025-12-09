Сегодня в Татарстане ожидается до -9 градусов

Будет облачно, без существенных осадков

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка -11 градусов, днем — от -4 до -9 градусов. На дорогах местами гололедица.



Галия Гарифуллина