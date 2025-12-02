Талия Хабриева стала лауреатом премии правительства России в области науки

Уроженка Татарстана получила награду за монографию «Научные концепции развития российского законодательства»

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, заместитель президента РАН Талия Хабриева стала лауреатом премии правительства в области науки и техники. Уроженка Татарстана получила награду за монографию «Научные концепции развития российского законодательства».

Помимо нее были награждены еще 13 человек. Например, Рубен Топчиян получил награду за разработку и внедрение проекта атомной электростанции большой мощности АЭС-2006, а Анатолий Шевхужев — за повышение производства говядины с использованием российского генофонда мясных пород на основе комплексной системы селекционно-генетических методов.

Напомним, что ранее глава КАМАЗа Сергей Когогин был удостоен звания Героя Труда России. Награду присудили за особые трудовые заслуги перед государством и значительный вклад в развитие отечественного машиностроения.

Наталья Жирнова