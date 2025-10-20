В Казани в преддверии зимы не хватает 800 дворников

С началом снегопадов ситуация может ухудшиться: число дворников в этот период сокращается на 20-25% из-за возросшей нагрузки, предупредили в мэрии

Фото: Владимир Васильев

На сегодня в Казани насчитывается почти 1,4 тыс. дворников. Согласно нормативам, город должны убирать порядка 2,2 тыс. специалистов — не хватает 800 человек, сообщил на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

Площадь убираемой площади в Казани — 15,3 млн кв. м, заявил он.

— Согласно нормативу, эти 15 млн кв. м с учетом имеющейся техники должны убирать почти 2,2 тыс. человек. Дефицит составляет 800 работников. С началом снегопадов их количество сокращается на 20-25% из за возросшей нагрузки, — говорит Гиниятуллин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, прошлые зимы показали, что имеющейся техники достаточно при нормальном количестве осадков. С усиленными снегопадами подрядные организации собственными силами не справляются. В связи с этим управляющим компаниям необходимо в кратчайшие сроки подписать договоры на предоставление дополнительной спецтехники.



Напомним, летом власти Казани заявляли, что одной из причин дефицита дворников являются долги жителей за ЖКУ. По словам Гиниятуллина, в системе платежей за коммунальные ресурсы наблюдается «перекос, где долги потребителей кратно выше, чем долги управляющих компаний».

Галия Гарифуллина