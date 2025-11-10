В российских школах и вузах может появиться курс по защите от мошенников

Курс охватит аспекты защиты подростков — от законодательного до психологического. Его могут ввести с 8-го класса и до 3-го курса вузов на постоянной основе

Фото: Артем Дергунов

В России обсуждается возможность введения специального курса «Личная безопасность» для студентов и школьников, направленного на формирование у молодежи навыков противостояния мошенническим схемам. Инициативу выдвинул заслуженный юрист России Иван Соловьев в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщил «RT на русском».

Соловьев отметил, что в последние годы наблюдается активное использование мошенниками технологий вербовки подростков в преступную деятельность. Он подчеркнул, что за этими действиями стоят украинские мошенники, действующие под кураторством иностранных спецслужб.

— Мошенники используют сложные схемы, чтобы убедить подростков в том, что они помогают правоохранительным органам своей страны, — пояснил юрист.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По его словам, подростков обрабатывает целая команда, использующая звонки из «военкомата» и других госструктур с подложными документами и дипфейками. В результате молодежь может оказаться вовлеченной в серьезные преступления, такие как террористические акты или диверсии.

В ответ на эти угрозы Соловьев предложил комплекс мер, включая снижение возраста уголовной ответственности за диверсию до 14 лет. Он также акцентировал внимание на необходимости информирования молодежи о правовых запретах и ограничениях, а также о методах действия мошенников.

Курс «Личная безопасность» должен охватывать все аспекты защиты подростков — от законодательного до психологического. Соловьев призвал к его введению в образовательные учреждения с восьмого класса и до третьего курса вузов на постоянной основе.



Анастасия Фартыгина