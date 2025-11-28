Шахматную школу Нежметдинова в центре Казани отреставрируют за 250 млн

Работы должны быть завершены к 1 декабря 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

ГБУ «Главстрой Республики Татарстан» опубликовало тендер на выполнение строительно-монтажных и реставрационных работ на объекте культурного наследия «Здание городского училища, 1913 г., архитектор М.Е. Григорьев», расположенном в Казани. Сейчас в этом здании располагается «РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г. Нежметдинова».

Согласно контракту, подрядчик обязуется выполнить все необходимые работы по ремонту и реставрации объекта, а также установить и смонтировать оборудование. Работы должны быть начаты с момента заключения контракта и завершены к 1 декабря 2026 года.

В рамках государственного контракта предусмотрены работы по реставрации и ремонту объекта культурного наследия в Казани. Это включает восстановление фасада, ремонт инженерных систем, установку оборудования и благоустройство территории.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что казанская шахматная школа имени Рашида Нежметдинова отметила 50-летие со дня основания.

Дмитрий Зайцев