ГД приняла в I чтении закон о включении срока службы добровольцем в учет пенсии за выслугу лет

Председатель Госдумы Володин подчеркнул, что участники СВО заслуживают равных социальных гарантий, включая достойное пенсионное обеспечение

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому срок службы в добровольческих формированиях будет учтен при установлении пенсионных выплат за выслугу лет. Данный документ был разработан в рамках поручений президента.

— Во время специальной военной операции добровольцы, рискуя собственной жизнью, вместе с военнослужащими Вооруженных Сил РФ выполняют важную миссию по обеспечению безопасности нашей страны и ее граждан. Участники специальных операций заслуживают равных социальных гарантий, включая достойное пенсионное обеспечение, — приводит слова председателя Вячеслава Володина пресс-служба Думы.

Ранее аналогичные периоды службы уже включались в общий трудовой стаж при расчете страховых пенсий по старости.

Сообщалось, что участие в СВО защитит иностранцев от риска депортации.

Наталья Жирнова