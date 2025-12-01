«Адонис» станет площадкой для IX архитектурной конференции «Диалоги» в Казани

В этом году форум сосредоточится на вопросах развития городских стартапов и создания условий для самореализации молодежи

С 4 по 6 декабря в креативном кластере «Адонис» состоится девятая архитектурно‑градостроительная конференция «Диалоги». Основными темами в этом году станут «Стартапы, меняющие города» и «Пространства для быстрой самореализации молодежи».

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, конференция стала важной площадкой для диалога между городской властью, застройщиками, архитекторами и вузами.

— Важно, что эта площадка там, где лицом к лицу все участники рынка: руководство города, те, кто утверждает проекты, принимает решения, вузы, маститые архитекторы, начинающие молодые коллеги из КГАСУ. Важно, что приезжают специалисты со всей страны. В этой коллаборации на одной площадке решается будущее нашего архитектурного завтра Казани. По количеству участников, по тому, какие живые дискуссии всегда случаются, мы видим большой интерес к «Диалогам», — отметил мэр города Ильсур Метшин.

Как рассказала главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина, программа конференции продолжится три дня. Ожидается выступление Яна Ярмощука о проектировании креативных кластеров (в том числе пространства «Адонис»); пленарная сессия о развитии стартапов и механизмах взаимодействия власти, бизнеса и креативных индустрий; обсуждение проекта «Зеленые тропы» — сети экологических маршрутов Казани.

Конференция «Диалоги» проводится с 2022 года. За три года ее посетили более 5 500 участников, онлайн‑трансляции собрали свыше 7 тыс. зрителей. В этом году на конференцию выделят 4 млн рублей госбюджета.

Наталья Жирнова