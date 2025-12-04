В Казани оштрафовали перевозчика за высадку двух детей из автобуса №35

Инцидент произошел в сентябре

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Казани завершила проверку случая принудительной высадки двух подростков из автобуса №35, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в сентябре текущего года два мальчика ехали в автобусе после учебы. Кондуктор после того, как малолетние пассажиры не оплатили проезд, решила высадить их с общественного транспорта. В прокуратуре отметили, что данное действие напрямую нарушает российское законодательство. Мальчики были вынуждены добираться до дома самостоятельно.

На перевозчика заведено дело об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица). Предпринимателю внесли представление об устранении нарушении.

Цыренсу Ринчино