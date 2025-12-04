Эксперт рассказал, за что могут уволить после корпоратива
Это возможно только по ТК РФ
Как сообщил адвокат Михаил Салкин изданию RT, увольнение после корпоратива может быть только по ст. 81 ТК России.
— Если работник был на корпоративе в рабочее время и на территории работодателя оказался в состоянии опьянения, грубо нарушил требования охраны труда или, будучи педагогом, совершил очевидно аморальный поступок, не совместимый с профессией, это уже может быть квалифицировано как одно из оснований, прямо названных в ст. 81 ТК России, — пояснил Михаил Салкин.
Однако специалист подчеркнул, что даже в таком случае увольнение возможно только при безусловном соблюдении дисциплинарной процедуры и при наличии надлежащих доказательств. Также адвокат добавил, что в остальных случаях, например шумные танцы, неудачные шутки, конфликт без тяжких последствий после окончания рабочего дня, нет причин для увольнения.
Ранее Росстат опубликовал данные, по которым уровень занятости населения достиг 61,8%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».