Эксперт рассказал, за что могут уволить после корпоратива

Это возможно только по ТК РФ

Фото: Артем Дергунов

Как сообщил адвокат Михаил Салкин изданию RT, увольнение после корпоратива может быть только по ст. 81 ТК России.

— Если работник был на корпоративе в рабочее время и на территории работодателя оказался в состоянии опьянения, грубо нарушил требования охраны труда или, будучи педагогом, совершил очевидно аморальный поступок, не совместимый с профессией, это уже может быть квалифицировано как одно из оснований, прямо названных в ст. 81 ТК России, — пояснил Михаил Салкин.

Однако специалист подчеркнул, что даже в таком случае увольнение возможно только при безусловном соблюдении дисциплинарной процедуры и при наличии надлежащих доказательств. Также адвокат добавил, что в остальных случаях, например шумные танцы, неудачные шутки, конфликт без тяжких последствий после окончания рабочего дня, нет причин для увольнения.

Малика Расулова