«Если изменений не будет, костяк мы потеряем»: в Татарстане не хватает сотрудников уголовного розыска

Требования не снижаются, растущая нагрузка ложится на оставшихся сотрудников

Фото: Галия Гарифуллина

В Татарстане наблюдается дефицит сотрудников уголовного розыска. «Если в ближайшие годы каких-то изменений не будет, костяк мы потеряем», — сказал в ходе брифинга начальник Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Рифат Катипов.

По его словам, сейчас главная задача — сохранить кадровый состав.

— Мы пытаемся удержать талантливых, обученных сотрудников. Чтобы обучить и дать объем знаний, понимания, столько времени нужно. Он уходит, на его место приходит сотрудник, который минимум два года еще не может в полном объеме работать по преступлениям, сразу понимать суть, — заявил Рифат Катипов.

Требования не снижаются, растущая нагрузка ложится на оставшихся сотрудников, констатировал он.

— Всяческие возможности в республике, которые сейчас на государственном уровне оказываются, какие-то доплаты нашим сотрудникам — они незначительны, но для нас существенны. Если в ближайшие годы каких-то изменений не будет, костяк мы потеряем, — говорит начальник уголовного розыска.

Напомним, в Татарстане остаются незаполненными почти 40% вакансий участковых . Если в 2023 году дефицит кадров составлял 28,1% (354 человека), то к 2024 году показатель вырос до 32,6% (418 человек). За первые 10 месяцев текущего года ситуация ухудшилась до 39,1% (501 человек).