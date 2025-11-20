В Татарстане почти 40% вакансий участковых остаются незаполненными

При штатной численности в 1 263 сотрудника наблюдается значительный некомплект личного состава

Фото: Динар Фатыхов

В территориальных органах внутренних дел Татарстана сохраняется проблема нехватки участковых уполномоченных полиции (УУП). При штатной численности в 1 263 сотрудника (из них 1 148 УУП и 115 руководителей) наблюдается значительный некомплект личного состава. Об этом заявило МВД по РТ в своем телеграм-канале.

Если в 2023 году дефицит кадров составлял 28,1% (354 человека), то к 2024 году показатель вырос до 32,6% (418 человек). За первые 10 месяцев текущего года ситуация ухудшилась до 39,1% (501 человек).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом обеспеченность подразделений УУП служебным автотранспортом составляет 77,7% — из положенных 651 единицы имеется 506. Ситуация различается в зависимости от типа населенных пунктов: в сельских районах обеспеченность достигает 98,6% (379 из 384), тогда как в городских районах показатель составляет 77,1% — это 196 автомобилей из 254 необходимых.

Тем не менее за 10 месяцев текущего года рассмотрено более 300 тыс. обращений граждан, раскрыто 2 424 преступления, к административной ответственности привлечено свыше 20 тыс. правонарушителей.



Напомним, что полиция будет использовать цифровые технологии для контроля бывших заключенных.

Наталья Жирнова