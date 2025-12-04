Эксперты предостерегли о массовом уходе денег с депозитов

Российские инвесторы остаются ключевой опорой рынка IPO

Член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук рассказал о заметных изменениях в поведении российских инвесторов. После периода высоких ставок люди начали массово выводить деньги с депозитов и искать более выгодные способы вложений.

Сергейчук отмечает, что за последние месяцы интерес вкладчиков все активнее смещается в сторону фондового рынка. Средства перетекают в фонды денежного рынка, облигации и облигационные фонды. По его словам, движение очевидное: инвесторы хотят сохранить доходность, к которой привыкли в 2023—2024 годах, и ищут инструменты с более высоким потенциалом прибыли.

Одновременно с ростом активности частных инвесторов оживился и корпоративный сектор. Бизнес готовится к новым публичным размещениям акций. Сейчас к IPO готовятся более десяти компаний — как технологических, так и традиционных отраслей экономики. Они ждут благоприятной рыночной ситуации, и 2026 год может стать годом массовых размещений.

Российские инвесторы остаются ключевой опорой рынка IPO. Возвращение иностранных вложений ВТБ видит скорее как дополнительный источник спроса. Если геополитическая обстановка улучшится, первыми вернуться могут инвесторы из дружественных регионов, в частности из стран Ближнего Востока. Там традиционно проявляют интерес к дивидендным, сырьевым и инфраструктурным проектам.

Таким образом, российский рынок постепенно переходит в новую фазу активности: деньги уходят с депозитов, интерес к акциям растет, а компании готовятся к новой волне IPO уже в ближайшие годы.

