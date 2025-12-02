Вячеслав Володин инициировал решение проблемы, связанной с «делом Долиной»
По его словам, парламентарии должны использовать свои полномочия для поиска эффективных решений, поскольку граждане часто остаются без денег и жилья
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости активного участия профильных комитетов в решении проблемы мошеннических схем при купле-продаже квартир, сообщает ТАСС. По его словам, парламентарии должны использовать свои полномочия для поиска эффективных решений, поскольку граждане часто остаются без денег и жилья.
Особую актуальность вопросу придала резонансная история с народной артисткой России Ларисой Долиной, чья сделка по продаже квартиры была признана недействительной. В результате покупатель лишился и жилья, и денег, оставшись с ипотечными обязательствами. По этому делу казанец получил семь лет и штраф почти в миллион.
По информации ТАСС, Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября подтвердил законность решений Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда о возвращении Долиной квартиры. Право собственности 34-летней Полины Лурье, купившей жилье у артистки, было прекращено. Стоимость спорной недвижимости составляет около 112 млн рублей.
Ранее Верховный суд и Минюст попросили выработать единые правила компенсаций по «схеме Долиной».
