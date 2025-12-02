Вячеслав Володин инициировал решение проблемы, связанной с «делом Долиной»

По его словам, парламентарии должны использовать свои полномочия для поиска эффективных решений, поскольку граждане часто остаются без денег и жилья

Фото: © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости активного участия профильных комитетов в решении проблемы мошеннических схем при купле-продаже квартир, сообщает ТАСС. По его словам, парламентарии должны использовать свои полномочия для поиска эффективных решений, поскольку граждане часто остаются без денег и жилья.

Особую актуальность вопросу придала резонансная история с народной артисткой России Ларисой Долиной, чья сделка по продаже квартиры была признана недействительной. В результате покупатель лишился и жилья, и денег, оставшись с ипотечными обязательствами. По этому делу казанец получил семь лет и штраф почти в миллион.

По информации ТАСС, Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября подтвердил законность решений Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда о возвращении Долиной квартиры. Право собственности 34-летней Полины Лурье, купившей жилье у артистки, было прекращено. Стоимость спорной недвижимости составляет около 112 млн рублей.

Ранее Верховный суд и Минюст попросили выработать единые правила компенсаций по «схеме Долиной».

Наталья Жирнова