Ушаков: США и Россия не будут раскрывать подробности переговоров

По его словам, встреча прошла в закрытом формате, исключающем публичные высказывания о содержании переговоров

Переговоры Москвы и Вашингтона относительно урегулирования ситуации на Украине проходят конфиденциально, детали остаются неразглашенными. Это подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков на состоявшемся брифинге, передает ТАСС.

Ушаков уточнил, что стороны договорились не сообщать публично подробности обсуждений. По его словам, встреча прошла в закрытом формате, исключающем публичные высказывания о содержании переговоров.

Ранее сообщалось, что на переговорах между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Кремле не нашелся компромисс по мирному плану Штатов для Украины.

Наталья Жирнова