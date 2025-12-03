В Кремле не нашли компромисс по мирному плану США для Украины

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а также его зятем Джаредом Кушнером завершились в Кремле без достижения компромисса по американскому мирному плану для Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Стороны договорились не раскрывать деталей беседы.

Во встрече также принял участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, который назвал переговоры продуктивными и опубликовал фотографии с заседания в своем X.

Ушаков сообщил, что Москва получила от Вашингтона еще четыре проекта предложений в последние недели. На встрече обсуждались не конкретные формулировки, а общие подходы, заложенные в этих материалах, касающиеся долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Помощник президента подчеркнул, что некоторые американские наработки выглядят «более-менее приемлемыми», но есть формулировки, которые России не подходят. Он отметил, что Россия «с чем-то готова согласиться», но часть предложений «вызвала критику», хотя дискуссию в целом назвал полезной.

После завершения встречи представители США отправились в посольство, а затем вернутся в Вашингтон. Ушаков особо отметил, что американская делегация не планирует визит в Киев, поскольку Уиткофф и Кушнер «пообещали, что вернутся домой».

Рената Валеева