В Татарстане могут продлить соцподдержку участников СВО на 2026 год

Законопроект находится на предварительном рассмотрении Кабмина республики

Правительство Татарстана разработало законопроект, предусматривающий продление социальной поддержки участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей до конца 2026 года. Проект находится на предварительном рассмотрении Кабмина республики.

Документ предполагает сохранение льгот для тех, кто был мобилизован или служит в добровольческих формированиях, а также сотрудников Росгвардии, независимо от наличия задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Социальные гарантии будут распространяться и на близких родственников военнослужащих: родителей, супругов и несовершеннолетних детей. Ранее сообщалось, что участники СВО получат право на бесплатное второе среднее профессиональное образование.

В финансово-экономическом обосновании закона сказано, что изменение «не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Республики Татарстан, вместе с тем может привести к выпадающим доходам, оценить объем которых не представляется возможным».

Наталья Жирнова