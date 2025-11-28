Татарстан примет участие в развитии единой цифровой платформы для мусульман
На портале будут собраны все исламские организации мира — университеты, фонды и религиозные объединения
Всемирная исламская лига представила новую цифровую платформу, которая объединит мусульманское сообщество по всему миру. Об этом сообщил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов, принимавший участие в конференции лиги, передает ТАСС.
Платформа станет единым информационным пространством, включающим различные направления: толкование священных текстов, расчет времени молитв, вопросы закята, халяльного питания и другие важные аспекты религиозной жизни. На портале будут собраны все исламские организации мира — университеты, фонды и религиозные объединения. Особенность платформы заключается в том, что любой мусульманин сможет получить необходимую информацию независимо от места нахождения. Например, при посещении другой страны пользователь сможет узнать все необходимые религиозные сведения через единый портал.
Российские мусульманские организации, включая Болгарскую исламскую академию в Татарстане и местные муфтияты, активно подключатся к работе над проектом. Они предоставят информацию об учебных заведениях, учёных и религиозных практиках России.
— Например, муфтият Татарстана провел большую работу по времени намаза, и у других учебных заведений есть чем поделиться. Думаю, это обогатит этот интересный проект и даст имиджевую возможность большему количеству мусульман мира узнать про Россию, — заключил глава ДСМР.
Ранее Рустам Минниханов наградил муфтия Таджуддина государственной наградой.
