Германия введет ограничения на 5-летние российские загранпаспорта с 2026 года

Это решение ставит Германию в ряд таких государств, как Дания, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония

Фото: Татьяна Демина

Германия вслед за рядом других европейских стран приняла решение об ограничениях для граждан России, использующих пятилетние небиометрические загранпаспорта. С 1 января 2026 года германская сторона будет признавать исключительно десятилетние российские общегражданские паспорта, оснащенные электронным носителем информации.

Как сообщает Консульский департамент МИД, это решение ставит Германию в ряд таких государств, как Дания, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония, которые ранее уже ввели аналогичные меры.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Исключение из нового правила сделано для граждан России, которые получили визы или виды на жительство в Германии на основании пятилетних паспортов до 31 декабря 2025 года. Информация об этом размещена на сайте посольства ФРГ в Москве.

Официальные представители призывают граждан регулярно следить за информацией в отношении паспортного режима с этими странами.

Напомним, с 1 января 2026 года россияне смогут использовать водительское удостоверение для заселения в гостиницы, а загранпаспорт — уже сейчас.

Рената Валеева