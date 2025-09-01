Норвежский журналист: шансы Большунова на Олимпиаду тают
IBU и FIS не допускают россиян к турнирам с 2022 года
Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт высказался о перспективах участия российских лыжников, в том числе татарстанского лыжника и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Италии.
Салтведт считает, что лыжные гонки остаются последней надеждой для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях, однако время для принятия положительного решения стремительно уходит.
— Последний вид спорта, где Россия еще может надеяться на участие своих звездных спортсменов, — это лыжи и, в частности, беговые лыжи. FIS более открыта к поиску решений, но время уходит очень быстро. Встреча FIS в Цюрихе в конце сентября должна принести позитивные сигналы, в противном случае, думаю, олимпийские ворота скоро закроются для Большунова, Степановой и других российских звезд, — заявил Салтведт, слова которого приводит издание «ВсёПроСпорт».
Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранили российских спортсменов от участия в международных турнирах с 2022 года.
