Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +3 градусов
На отдельных участках дорог возможна гололедица
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер западный 6—11 м/с. Утром температура составит порядка +1 градуса, днем — от 0 до +3 градусов. На отдельных участках дорог возможна гололедица.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».