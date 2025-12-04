Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +3 градусов

07:00, 04.12.2025

На отдельных участках дорог возможна гололедица

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер западный 6—11 м/с. Утром температура составит порядка +1 градуса, днем — от 0 до +3 градусов. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Галия Гарифуллина

Общество Татарстан

