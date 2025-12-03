Григоренко объяснил, как будет работать биометрия при входе детей в школу
Для активации сервиса школьнику потребуется «сделать селфи» в приложении «Госуслуги»
Введение системы сбора и использования биометрических данных для входа в российские школы будет строго добровольным и возможным лишь с согласия родителей. Об этом «Коммерсанту» сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
— Каждая школа сможет сама решить, использовать эту возможность или нет, — отметили в аппарате, подчеркивая принцип самостоятельности образовательных учреждений.
Согласно предлагаемой схеме, биометрические данные будут собираться и храниться в Единой биометрической системе (ЕБС). Для активации сервиса школьнику потребуется «сделать селфи» в приложении «Госуслуги». Дальнейший вход в школу через специальные турникеты будет осуществляться с помощью приложения «Госуслуги Биометрия». Учреждения образования получат доступ к ЕБС через «аккредитованные организации», которые установят необходимое оборудование и проведут интеграционные мероприятия.
Важным аспектом является требование согласия родителей на предоставление биометрических данных в систему, которое будет необходимо после того, как ребенок сделает фотографию в приложении. При этом согласие может быть отозвано из ЕБС в любой момент.
Инициатива по внедрению биометрии в школах впервые была озвучена 26 ноября. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, биометрия призвана стать современной и более надежной альтернативой привычным картам и пропускам. Главное преимущество новой системы заключается в том, что биометрические данные невозможно потерять или передать другому человеку. Это, как отметил Григоренко, позволит родителям быть уверенными, что их ребенок действительно находится на занятиях, а также значительно повысит общий уровень безопасности образовательных учреждений.
