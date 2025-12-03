Минниханов обсудил с главой ФНПР развитие профсоюзного движения
Раис Татарстана отметил активное участие профсоюзов республики в поддержке военнослужащих
Состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым. Стороны обсудили вопросы развития профсоюзного движения в регионе, укрепление сотрудничества и института наставничества.
В ходе беседы Минниханов подчеркнул значимость профсоюзов для республики. «Мы ценим вклад Федерации профсоюзов России и Татарстана в развитие экономики республики», — заявил раис Татарстана.
Особое внимание было уделено роли профсоюзного движения в текущих условиях. Минниханов отметил активное участие профсоюзов республики в поддержке военнослужащих, мобилизованных работников предприятий и организаций, членов их семей, а также жителей новых регионов в условиях специальной военной операции.
Раис Татарстана также поздравил членов Федерации независимых профсоюзов России с двумя знаковыми датами: 35-летием самой организации и 120-летием профсоюзного движения в целом.
Черногаев прибыл в Казань для участия в 30-й отчетно-выборной конференции Федерации профсоюзов Республики Татарстан.
