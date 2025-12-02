Казанский пенсионер получит обратно 3 млн рублей после действий мошенников

Злоумышленники, представившись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, заставили пенсионера перевести им 1,5 млн личных сбережений и 1,5 млн заемных

Фото: Динар Фатыхов

В Приволжском районе Казани прокуратура провела проверку по обращению местного пенсионера, который стал жертвой мошенников. Инцидент произошел в ноябре 2024 года.

Злоумышленники, представившись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, убедили пожилого мужчину перевести личные сбережения в размере более 1,5 млн рублей на так называемый «безопасный счет». Этот счет был открыт на имя жителя Пермского края. Через сутки аферисты вновь связались с пенсионером, сообщив о попытке оформления крупного кредита на его имя. Поверив мошенникам, мужчина оформил в банке заем на сумму около 1,5 млн рублей и также перевел эти средства на указанный счет.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для защиты прав пострадавшего прокуратура направила два исковых заявления. В Вахитовский районный суд Казани был подан иск о признании кредитного договора недействительным и возврате средств банку. В Куединский районный суд Пермского края направлено требование обязать получателя денег (дроппера) вернуть пенсионеру всю сумму. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Однако решения пока не вступили в законную силу.

Ранее Верховный суд и Минюст попросили выработать единые правила компенсаций по «схеме Долиной».

Наталья Жирнова