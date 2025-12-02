Исторический дом Чепурина в Казани может получить статус объекта культурного наследия
Архитектурный ансамбль состоит из основного жилого дома и флигеля
Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия рассматривает возможность включения дома Чепурина в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Здание расположено на улице Большой Красной.
Построенный в 1906 году комплекс представляет собой образец архитектуры конца XIX — начала XX веков. Автором проекта выступил известный казанский архитектор Л.К. Хрщонович.
Архитектурный ансамбль состоит из основного жилого дома и флигеля. Характерными элементами здания являются декоративные балконные ограждения в виде колец, лепнина с листьями аканта, классические фронтоны и сандрики. Фасад украшен декоративной штукатуркой, сохранившей исторические черты.
Первоначальным владельцем недвижимости был Евгений Чепурин — профессор университета и врач. Дом был построен в историческом квартале №54, который формировался благодаря приобретению земельных участков местными предпринимателями.
Напомним, что в Казани восстановят исторический дом Щетинкина под гостиницу.
