Исторический дом Чепурина в Казани может получить статус объекта культурного наследия

18:55, 02.12.2025

Архитектурный ансамбль состоит из основного жилого дома и флигеля

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия рассматривает возможность включения дома Чепурина в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Здание расположено на улице Большой Красной.

Построенный в 1906 году комплекс представляет собой образец архитектуры конца XIX — начала XX веков. Автором проекта выступил известный казанский архитектор Л.К. Хрщонович.

Архитектурный ансамбль состоит из основного жилого дома и флигеля. Характерными элементами здания являются декоративные балконные ограждения в виде колец, лепнина с листьями аканта, классические фронтоны и сандрики. Фасад украшен декоративной штукатуркой, сохранившей исторические черты.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Первоначальным владельцем недвижимости был Евгений Чепурин — профессор университета и врач. Дом был построен в историческом квартале №54, который формировался благодаря приобретению земельных участков местными предпринимателями.

Напомним, что в Казани восстановят исторический дом Щетинкина под гостиницу.

Наталья Жирнова

