За неделю автобусный парк Татарстана увеличился на 18 единиц транспорта

Обновление автопарка проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке Минтранса России

Фото: Динар Фатыхов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) осуществила масштабную поставку пассажирского транспорта в российские регионы. За последнюю неделю 28 субъектов России получили в лизинг 910 новых автобусов отечественного производства, сообщает пресс-служба Минтранса России.

Обновление автопарка проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке министерства. Также поставки реализуются в соответствии с госпрограммой Министерства промышленности и торговли. В регионы поступили автобусы производства ведущих российских заводов: ПАЗ, ГАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ и КАВЗ. Транспортные средства передаются в рамках программы льготного лизинга, что позволяет регионам обновлять пассажирский автопарк на выгодных условиях.

Для Татарстана за эту неделю было поставлено 18 единиц транспорта. Наибольшее количество автобусов было поставлено в Нижегородскую область — там за неделю парк пополнился на 93 автобуса. Также лидерами стали Московская область и Санкт-Петербург — 87 и 60 автобусов соответственно.

Напомним, ранее в Набережных Челнах произошел сбой в системе оплаты проезда.

Наталья Жирнова