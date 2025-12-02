Госдума приняла закон об освобождении от обязательных работ родителей детей-инвалидов

Законопроект принят во втором и третьем чтениях

Фото: Динар Фатыхов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который освобождает от наказания в виде обязательных работ матерей, одиноких отцов, а также усыновителей, опекунов и попечителей детей-инвалидов и детей в возрасте до трех лет. Об этом пишет ТАСС.

Согласно действующей норме, обязательные работы не назначаются женщинам с детьми в возрасте до трех лет. Принятым законом эта льгота распространяется на одиноких отцов таких детей, а также на усыновителей, опекунов и попечителей.

Ключевым нововведением является также полное освобождение от обязательных работ матерей или одиноких отцов, усыновителей, опекунов и попечителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Помимо этого, в КоАП РФ прописывается новая норма, предоставляющая судебному приставу-исполнителю право обращаться в суд с ходатайством об освобождении от обязательных работ указанных категорий граждан — матерей, одиноких отцов и опекунов детей до трех лет или детей-инвалидов. Это также касается лиц, которым назначено такое наказание, в случае признания их инвалидами I или II группы, наступления беременности или тяжелой болезни. В пояснительной записке к документу отмечается, что существующий порядок, при котором граждане вправе обращаться с ходатайством самостоятельно, не всегда эффективен, поскольку некоторые из них не могут сделать это лично в силу своего физического состояния или жизненных обстоятельств.



Рената Валеева