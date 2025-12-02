Суд внес ясность в расчет платы за ТКО для бизнеса Татарстана и других субъектов

Это решение создает четкий правовой ориентир в спорах с регоператорами

Верховный суд России вынес разъяснение по вопросу расчета платы за вывоз ТКО, что, по словам Уполномоченного при раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева, создает четкий правовой ориентир в спорах с регоператорами и способствует снижению административного давления на бизнес.

— Это шаг к формированию предсказуемых условий для предпринимательской деятельности в сфере обращения с ТКО, — подчеркнул Фарид Абдулганиев в своем оперативном комментарии.

Суть решения Верховного Суда РФ и его значение:

Один объект — один норматив: Верховный Суд четко указал, что действующее законодательство не допускает применение нескольких нормативов накопления ТКО к одному объекту, даже если в нем совмещаются различные функции (например, производство, продажа и потребление продукции на месте). Это положение ставит барьер перед неправомерной практикой «двойного» или «тройного» обложения бизнеса, которая приводила к существенному и необоснованному росту затрат. Приоритет основной деятельности: ключевым критерием для выбора единственного применимого норматива теперь признается характер основной деятельности, осуществляемой в конкретном помещении. Защита прав предпринимателей при заключении договора: ВС РФ напомнил, что плата за ТКО является регулируемой, а типовой договор — рамочным. Это означает, что позиция регионального оператора по расчету не является бесспорной и может быть оспорена в суде, если она нарушает установленные нормативы и принципы.

Кроме того, решение ВС РФ создает веское основание для пересмотра несправедливых договоров. Предприниматели, которые сталкиваются с ситуацией, когда к их объекту пытаются применить несколько нормативов (например, для магазина и для кафе одновременно), теперь имеют право требовать перерасчета по тому нормативу, который в наибольшей степени соответствует их основной деятельности.

