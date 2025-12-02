Samsung представила Galaxy Z TriFold: первый тройной складной смартфон компании

В полностью развернутом виде гаджет превращается в 10-дюймовый планшет

Южнокорейская компания Samsung Electronics официально представила Galaxy Z TriFold — свой первый смартфон, способный складываться втрое. Презентация нового устройства состоялась во вторник в Сеуле.

Дизайн Z TriFold позволяет его боковым секциям накладываться друг на друга, прикрывая центральную часть. В полностью развернутом виде гаджет превращается в 10-дюймовый планшет, причем все три его экрана могут функционировать независимо друг от друга.

Samsung планирует начать продажи Galaxy Z TriFold на своем домашнем рынке, в Южной Корее, уже 12 декабря. Ориентировочная цена устройства составит 3,59 млн вон (около $2,45 тыс.).

Стоит отметить, что первый в мире трехсекционный смартфон, модель Mate XT, был представлен в 2024 году китайской компанией Huawei. Ранее в этом году Huawei также выпустила обновленную версию своего складного аппарата, цена которого примерно совпадает с анонсированной стоимостью Galaxy Z TriFold.

На фоне презентации нового флагмана котировки акций Samsung Electronics выросли на 2,6% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года акции компании подорожали более чем в 2,9 раза.

Рената Валеева