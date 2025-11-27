Macan вновь стал «Артистом года» по версии «VK Музыка»

У артиста более 800 млн прослушиваний

Фото: Динар Фатыхов

«VK Музыка» объявила музыкальные итоги 2025 года для России и стран СНГ. Главным триумфатором второй год подряд стал Macan, который был признан «Артистом года» с более чем 800 млн прослушиваний. Его альбом BRATLAND также завоевал звание «Альбом года». Об этом «Реальному времени» сообщили представители сервиса.



Помимо Macan, среди самых востребованных исполнителей отметились Miyagi & Эндшпиль, получившие титул «Группы года» с 590 млн прослушиваний. В номинации «Артистка года» победу одержала Anna Asti, чьи треки пользователи слушали более 280 млн раз.





Сервис также отметил значительный рост популярности персонализированных рекомендаций: за прошедший год прослушивания треков из них увеличились на 105%, что свидетельствует об эффективности алгоритмов платформы.

Интересно, что ключевые лидеры 2025 года во многом подтвердили свои позиции, достигнутые годом ранее. Так, по итогам 2024 года «Артистом года» также был Macan (с 950 млн прослушиваний), «Артисткой года» — Anna Asti (300 млн прослушиваний), а «Группой года» — Miyagi & Эндшпиль (700 млн прослушиваний). Альбомом 2024 года был назван Macan — I am с 280 миллионами прослушиваний.

Рената Валеева