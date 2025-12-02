Сегодня в Татарстане ожидается туман и до +4 градусов

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами туман, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-восточный 5—10 м/с. Утром ожидается порядка +2 градусов, днем — от 0 до +4 градусов. Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Галия Гарифуллина