Кабмин одобрил проект соглашения о взаимной отмене виз с Саудовской Аравией
Визовый режим между странами действует с 2019 года
Правительство России одобрило проект соглашения с Королевством Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан обеих стран. Об этом пишет РИА «Новости».
— Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный c саудовской стороной проект соглашения <...> о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия, — говорится в распоряжении правительства.
Премьер-министр Михаил Мишустин также поручил дипломатическому ведомству провести переговоры с Эр-Риядом, предоставив возможность вносить в документ необходимые корректировки в ходе обсуждений.
Визовый режим между Россией и Саудовской Аравией действует с 2019 года. До этого момента въезд в Королевство для туристов был фактически запрещен, и посещение страны было возможно лишь по рабочим вопросам, для паломничества или религиозного обучения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».