Кабмин одобрил проект соглашения о взаимной отмене виз с Саудовской Аравией

Визовый режим между странами действует с 2019 года

Правительство России одобрило проект соглашения с Королевством Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан обеих стран. Об этом пишет РИА «Новости».

— Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный c саудовской стороной проект соглашения <...> о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия, — говорится в распоряжении правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин также поручил дипломатическому ведомству провести переговоры с Эр-Риядом, предоставив возможность вносить в документ необходимые корректировки в ходе обсуждений.

Визовый режим между Россией и Саудовской Аравией действует с 2019 года. До этого момента въезд в Королевство для туристов был фактически запрещен, и посещение страны было возможно лишь по рабочим вопросам, для паломничества или религиозного обучения.



Рената Валеева