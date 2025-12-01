Завтра в Казани откроется каток на стадионе «Трудовые резервы»

Торжественная церемония начнется в 17:30

Фото: Максим Платонов

Завтра, 2 декабря, в Казани состоится открытие катка на стадионе «Трудовые резервы» для массового катания. Торжественная церемония начнется в 17:30, сообщили во «ВКонтакте». Это уже второе крупное открытие ледовой площадки в городе, ранее заработал каток на стадионе «Ракета».

Особенностью катка на «Трудовых резервах» является его способность функционировать даже в плюсовую погоду. Для посетителей завтрашнего открытия организаторы подготовили специальную развлекательную программу.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Всего в этом зимнем сезоне в Казани будет организовано 105 мест для катания на коньках. Инфраструктура включает 83 хоккейные коробки и 22 катка с пунктами проката, из которых 14 являются открытыми площадками, а 8 расположены в ледовых дворцах.

Среди других ожидаемых событий — запуск катка на Кремлевской набережной. В этом году его зальют впервые с 2023 года, и, предположительно, он заработает 13 декабря. Вдобавок к ледовой площадке на набережной развернется новогодняя ярмарка из 10 домиков, а также будет работать домик Деда Мороза.

Рената Валеева