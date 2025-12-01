Один из регионов ПФО вошел в тройку регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

Всего в 34 регионах страны уровень заболеваемости ВИЧ превышает средний

Фото: Реальное время

В Самарской области наблюдается одна из самых сложных эпидемиологических ситуаций по заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди регионов России, занимая третье место в общенациональном рейтинге и лидируя в ПФО. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на новое исследование.

Согласно данным исследования, в 2024 году в Самарской области было зафиксировано 74 новых случая ВИЧ на 100 тысяч населения. Этот показатель значительно превышает среднероссийский уровень, который составляет 33 случая на 100 тысяч населения. Всего в 34 регионах страны уровень заболеваемости ВИЧ превышает средний.

По новым случаям заболеваемости ВИЧ в 2024 году лидируют Чукотский автономный округ (79 случаев на 100 тысяч населения), Иркутская область (76) и Самарская область (74). В первую шестерку также вошли Алтайский край (71), Кемеровская (69) и Оренбургская (62) области.

В то же время, минимальная заболеваемость в 2024 году была зафиксирована в Чеченской Республике (1,5 нового случая на 10 тысяч обследованных), Москве (2) и Ингушетии (2,4). Среди наиболее благополучных регионов также оказались Липецкая, Кировская и Белгородская области.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Исследование также отмечает, что в 14 регионах показатель выявляемости ВИЧ среди беременных женщин превышает 1%, при среднем по России уровне в 0,6%. Рекордные показатели наблюдаются в Кемеровской (2,3%) и Томской (1,8%) областях, Алтайском крае и Самарской области (по 1,4%), а также Оренбургской области (1,3%). Особое внимание привлекает Вологодская область: в 2024 году вирус был выявлен у 2% беременных, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 1%, а в 2022 году — всего 0,17%.

Представитель пресс-службы Роспотребнадзора сообщил «Ведомостям», что, несмотря на показатели выявляемости, риск передачи ВИЧ от матери к ребенку в России практически отсутствует. Благодаря системным профилактическим мерам, более чем у 99% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, вирус не выявляется.

Рената Валеева