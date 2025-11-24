США включили венесуэльский «Картель Солнц» в список террористических группировок

Из-за действий Соединенных Штатов в Карибском море погибло уже 76 человек

Фото: Динар Фатыхов

Соединенные Штаты официально включили венесуэльский «Картель Солнц» (Cartel de los Soles) в список иностранных террористических группировок, сообщило агентство EFE. Этот шаг немедленно вызвал резкую реакцию Каракаса, который назвал обвинения «гнусной ложью» и частью «классической американской модели смены режима», передает «Интерфакс».

По данным Вашингтона, эта структура тесно связана с армией и властями Венесуэлы, однако, как подчеркивают сами американские представители, информации о картеле крайне мало. Тем не менее госсекретарь США Марко Рубио заявил о «существовании достаточных свидетельств того, что эта структура соответствует всем условиям, регулирующим ее включение в список». Власти США утверждают, что «Картель Солнц» действует под руководством президента Венесуэлы Николаса Мадуро и главы МВД Дьосдадо Кабельо, при этом Белый дом ранее уже объявил Мадуро руководителем этого «несуществующего» картеля.

В ответ на эти обвинения Министерство иностранных дел Венесуэлы выпустило коммюнике, в котором категорически отвергло существование какого-либо «Картеля Солнц». В заявлении говорится, что это «гнусная ложь», призванная оправдать противозаконное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Каракас призвал правительство США «изменить неадекватную политику агрессии и угроз», которая, по мнению внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики, негативно влияет на развитие народов Карибского бассейна и препятствует реальной борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Действия США происходят на фоне усиления военного присутствия в Карибском море. Под предлогом борьбы с наркотрафиком ВМС США разместили в регионе ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку и более 16 тысяч военнослужащих. С сентября Вооруженные силы США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли 76 человек. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.

Рената Валеева