Депутат Госдумы заявил, что блокировка WhatsApp* в России — вопрос времени
Антон Немкин в том числе обратил внимание на резкое ухудшение ситуации с безопасностью в мессенджере
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что блокировка мессенджера WhatsApp* на территории России — лишь вопрос времени. Его слова передает RT.
Причиной такого решения стало то, что WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории страны. По словам депутата, компания на протяжении многих лет не выполняет требования российских регуляторов: отказывается действовать в рамках отечественного законодательства и не осуществляет локализацию данных российских пользователей, несмотря на наличие достаточного времени для выполнения этих обязательств.
Антон Немкин также обратил внимание на резкое ухудшение ситуации с безопасностью в мессенджере. За последний год количество атак на пользователей WhatsApp выросло в 3,5 раза.
Среди основных угроз — тысячи взломанных аккаунтов, кражи персональных данных и появление «клонов» учетных записей, которые мошенники используют для выманивания денег у граждан. Депутат подчеркнул, что компания не принимает достаточных мер для устранения регулярных сбоев и уязвимостей в системе безопасности сервиса.
Напомним, что в России начались испытания по блокировке сим-карт после зарубежных поездок.
Справка
* принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.
