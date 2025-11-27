Депутат Госдумы заявил, что блокировка WhatsApp* в России — вопрос времени

Антон Немкин в том числе обратил внимание на резкое ухудшение ситуации с безопасностью в мессенджере

Фото: Динар Фатыхов

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что блокировка мессенджера WhatsApp* на территории России — лишь вопрос времени. Его слова передает RT.

Причиной такого решения стало то, что WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории страны. По словам депутата, компания на протяжении многих лет не выполняет требования российских регуляторов: отказывается действовать в рамках отечественного законодательства и не осуществляет локализацию данных российских пользователей, несмотря на наличие достаточного времени для выполнения этих обязательств.

Антон Немкин также обратил внимание на резкое ухудшение ситуации с безопасностью в мессенджере. За последний год количество атак на пользователей WhatsApp выросло в 3,5 раза.

Среди основных угроз — тысячи взломанных аккаунтов, кражи персональных данных и появление «клонов» учетных записей, которые мошенники используют для выманивания денег у граждан. Депутат подчеркнул, что компания не принимает достаточных мер для устранения регулярных сбоев и уязвимостей в системе безопасности сервиса.

Напомним, что в России начались испытания по блокировке сим-карт после зарубежных поездок.

Наталья Жирнова