За сутки в Татарстане произошло пять пожаров в жилых домах

Еще один зафиксировали вне жилого сектора

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за сутки сотрудники пожарной службы реагировали на шесть пожаров, из которых пять произошли в жилом секторе. Об этом сообщают в ГУ МЧС РФ по РТ.

Кроме того, пожарно‑спасательные подразделения 18 раз выезжали по ложным вызовам, еще пять выездов были связаны с взаимодействием с другими экстренными службами. Также спасатели семь раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах республики за указанный период происшествий зафиксировано не было.

Напомним, что в ОЭЗ «Алабуга» произошло возгорание на складе аккумуляторов. Он возник на территории 5 тысяч квадратных метров.

Наталья Жирнова