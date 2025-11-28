УК ПЖКХ потратит почти 300 млн рублей на вывоз мусора из КирМоса в 2026 году

За год планируется общий объем ТКО в 88 тыс. тонн

Фото: Инна Серова

ООО «УК «ПЖКХ» опубликовало тендер на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в Кировском и Московском районах Казани в 2026 году. Это следует из документов на сайте госзакупок.

Согласно данным, за следующий год планируется вывезти из Кировского района 57 тыс. тонн мусора, а из Московского — 30,9 тыс. тонн. Общий объем — 88 тыс. тонн. Вывозить по плану будут на полигон ТКО Восточный.

На данные услуги с 1 января по 31 декабря 2026 года планируется потратить 287 млн рублей. Напомним, что жители Татарстана пожаловались на строительство завода по производству Мусоросжигательных заводов. Большинство их опасений связано с изменением экологии, вызванным якобы сжиганием мусора, а не производства деталей для МСЗ. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова