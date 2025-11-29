Дональд Трамп: воздушное пространство над Венесуэлой закрыто

Он написал об этом в Truth Social

Президент Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и около нее.

— Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, учтите, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг них будет полностью закрыто, — написал он в Truth Social.

Напомним, в последнее время нарастает напряженность в отношениях США и Венесуэлы. Вашингтон обвиняет страну в пособничестве мировой наркоторговле. В текущем месяце США сконцентрировали крупнейшую военную группировку в Латинской Америке и Карибском бассейне со времен вторжения в Панаму в 1989 году.



Галия Гарифуллина