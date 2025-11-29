Жительницу Казани осудили за хищение более 2 млн рублей

В частности, она похищала деньги под предлогом продажи квартиры в ЖК «Новый горизонт»

Фото: Мария Зверева

Жительницу Казани осудили за хищение более 2 млн рублей. Ее признали виновной по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

— Суд установил, что с июня 2016 года по июнь 2024 года женщина взяла в долг у мужчины 500 тыс. рублей, обещая вернуть по первому требованию, однако свои обещания не выполнила. Далее, в период с мая 2017 года по март 2020 года, под предлогом продажи квартиры в ЖК «Новый горизонт» похитила у другой женщины свыше 1,3 млн рублей, — говорится в публикации.

Аналогичным образом женщина обманула и третью жертву. Представившись продавцом той же квартиры и сообщив ложную дату ввода здания в эксплуатацию, она похитила 700 тыс. рублей.

Вину она не признала. Суд приговорил ее к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима в течение трех лет и девяти месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, недавно менеджер магазина в Зеленодольске получила условный срок за хищение более 1,8 млн рублей. По данным следствия, в период с 1 ноября 2022 года по 29 апреля 2023 года она присваивала денежные средства, полученные от клиентов за товары.

Галия Гарифуллина