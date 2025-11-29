Раис Татарстана поручил провести мероприятия, приуроченные ко Дню матери и Дню инвалидов

С 1 по 10 декабря в России состоится декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести мероприятия, приуроченные ко Дню матери и Дню инвалидов, сообщает его пресс-служба.

— Завтра будет отмечаться один из самых теплых и душевных праздников — День матери. Материнская любовь — это то, что дает нам опору в жизни и веру в себя. Благодаря мудрости матерей, через их воспитание и заботу передаются язык, традиции и духовно-нравственные ценности. Главам муниципальных образований следует провести мероприятия, приуроченные ко Дню матери, на достойном уровне, — сказал глава республики.

По словам Рустама Минниханова, с 1 по 10 декабря в России пройдет декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов. Сама дата в этом году приходится на 3 декабря. Раис поручил руководителям республиканских органов, муниципальных образований, предприятий и организаций организовать культурные мероприятия и благотворительные акции, усилить работу по обеспечению занятости инвалидов, особое внимание уделить участникам СВО с инвалидностью.

На совещании Минниханов также высказался о трагедии в Васильево, где 9-летняя девочка пострадала после нападения стаи собак.

— Безобразие! Дикие собаки на людей нападают. Где-то они у вас там размножались, и никаких мер вы не принимали. У нас и в Казани такие случаи были. <...> У нас есть любители природы. Я не против этого. Но когда на детей нападают собаки, кто для нас важнее — собаки или люди? — подчеркнул раис.



Галия Гарифуллина