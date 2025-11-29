Глава Зеленодольского района: «Вспышка света в Осиново не связана с беспилотной опасностью»
По его информации, произошло замыкание на электроподстанции на территории автомобильного кооператива «Автомобилист» в Осиново
Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев прокомментировал информацию о вспышке света в Осиново.
— Вспышка света в Осиново не связана с беспилотной опасностью. Беспилотной опасности нет, — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, 28 ноября в районе 23:00 произошло замыкание на электроподстанции на территории автомобильного кооператива «Автомобилист» в Осиново.
— Это попало на камеры видеонаблюдения. 72 дома и частный сектор остались без света, — сообщил Афанасьев и отметил, что уже через час электроснабжение было восстановлено.
