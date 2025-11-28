Российские налоги для букмекеров взлетят в 60 раз

Если в прошлом году доходы от деятельности букмекеров составляли около 1 млрд рублей, то теперь — чуть более 60 млрд

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 января 2026 года значительно повышает налоговую нагрузку на букмекерские конторы и тотализаторы — до 60 раз. Документ, закрепляющий новые правила, размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Новый закон вносит изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета и существенно ужесточает условия налогообложения игорного бизнеса. Как пояснял Минфин, целью нововведений является учет не только оборотов, но и реального финансового результата компаний, а также обеспечение прозрачности сектора, который традиционно демонстрирует высокие обороты при относительно низкой налоговой отдаче.

Если в прошлом году доходы федерального бюджета от деятельности букмекеров и тотализаторов составляли около 1 млрд рублей, то теперь ожидаются поступления на уровне чуть более 60 млрд рублей.

Новый закон устанавливает для букмекерских контор и тотализаторов налог в размере 7% с разницы между принятыми ставками и выплаченными выигрышами, а также вводит налог на прибыль по ставке 25%. При этом из налогооблагаемой базы будут исключены целевые отчисления букмекеров, направляемые на развитие профессионального, детского и массового спорта.

До сих пор букмекеры уплачивали специальный налог на игорный бизнес, ставки которого устанавливались регионами в пределах от 10 до 14 тысяч рублей за один пункт приема ставок, от 50 до 250 тысяч за один процессинговый центр, а также от 2,5 млн до 10 млн рублей за интерактивный процессинговый центр в зависимости от его вида.

В настоящее время принятые от игроков ставки налогом не облагаются, а с выигрыша взимается НДФЛ по прогрессивным ставкам, зависящим от суммы дохода игрока. Помимо этого, букмекеры обязаны отчислять на развитие спорта 2% от общего объема принятых ставок. Согласно ранее принятому закону, с 2026 года размер этих отчислений увеличится до 2,25%, а с 2028 года — до 2,5%.



Рената Валеева