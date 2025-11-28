Совет Иннополиса утвердил бюджет-2025 и планы развития до 2028 года

Корректировки позволили увеличить объем доходов городской казны, достигший отметки в 271,5 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

На внеочередном заседании Совета муниципального образования «город Иннополис» были рассмотрены и приняты финансовые и законотворческие решения, определяющие текущее состояние и перспективы развития города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госсовета Татарстана и член фракции КПРФ Альберт Ягудин.

Одним из центральных вопросов повестки стало внесение изменений в текущий бюджет 2025 года. Эти корректировки позволили увеличить объем доходов городской казны, достигший отметки в 271,5 млн рублей. По словам Ягудина, это обеспечило необходимые финансовые условия для реализации социальных проектов и развития городской инфраструктуры.

Вторым важным решением стало принятие в первом чтении проекта бюджета города на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Окончательное утверждение главного финансового документа Иннополиса на ближайшие три года планируется после проведения общественных обсуждений.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Отдельное внимание было уделено прогнозу социально-экономического развития города. Отмечается увеличение численности населения. На базе Университета Иннополис успешно открыт колледж. Продолжается масштабное строительство объектов дорожной инфраструктуры, спортивных площадок и жилых комплексов. В ближайших планах — второй этап благоустройства Квантового бульвара.



Ранее в рамках визита делегации Татарстана в Китай состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между городом Иннополис и районом Гуанмин города Шэньчжэнь.

Рената Валеева