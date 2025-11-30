Татарстан вошел в топ-5 регионов по бронированиям посуточных квартир и номеров в отелях

По данным «Авито Путешествий», в ноябре 2025 года количество бронирований квартир в Татарстане выросло на 18%, а загородных домов — на 12%

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим количеством бронирований посуточных квартир и номеров в отелях, по данным технологической платформы «Авито Путешествия». К ноябрю 2025 года количество бронирований квартир в Татарстане увеличилось на 18%, а загородных домов — на 12%. В среднем аренда квартиры обходилась в 3 900 рублей за сутки, загородного дома — в 11 000 рублей, а номера в отеле — в 3 700 рублей.

В ноябре 2025 года россияне забронировали на 25% больше посуточных квартир, чем в том же месяце прошлого года. Чаще всего такие объекты снимали в Московской области, Ленинградской области и Краснодарском крае, а также в Татарстане и Свердловской области. Среди регионов, где количество бронирований выросло сильнее всего, оказались Нижегородская, Свердловская, Самарская, Ставропольская и Ярославская области.

В сегменте загородной недвижимости динамика оказалась еще более выраженной: россияне забронировали на 77% больше таких объектов, чем в ноябре 2024 года. Наибольший рост популярности загородных объектов наблюдался в Ярославской, Тверской, Нижегородской, Свердловской и Владимирской областях. Самыми популярными направлениями стали Карелия, Московская область, Ленинградская область, Красноярский край и Карачаево-Черкесия.

Что касается отелей, то номера в ноябре 2025 года активнее всего бронировали в Московской области, Ленинградской области, Краснодарском крае, Татарстане, Ростовской и Нижегородской областях. Самые доступные цены на номера были зафиксированы в Волгоградской области, Приморском крае, Новосибирской области и Дагестане.

Самыми активными путешественниками ноября стали жители Московской и Ленинградской областей, Краснодарского края и Ростовской области, Свердловской и Челябинской областей, а также Башкортостана.

Ранее «Реальное время» сообщало, что новым главой Комитета по развитию туризма казанского исполкома стал Александр Шавлиашвили.

Дмитрий Зайцев